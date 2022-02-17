Пока вы спали: визит Лукашенко в Крым и самоуничтожение бизнеса

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Фото: ТАСС ТАСС

Лукашенко ждут в Крыму

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Власти Крыма рассчитывают на визит Александра Лукашенко в регион на годовщину воссоединения полуострова с Россией 18 марта, а также считают, что приезд главы соседнего государства «соответствует духу отношений между нашими странами и народами». Об этом пишут «Известия».

Сам Лукашенко ранее выражал желание посетить полуостров и сетовал на то, что президент России не берет его с собой. Однако в парламенте Белоруссии назвали главной задачей на текущий момент «противостояние гибридной войне», отметив, что мир в регионе важнее.

Ядерная сделка с Ираном уронит нефтяные цены

В Госдепе США заявили о завершающей стадии переговоров и возможности «скорейшего заключения» нового ядерного соглашения с Тегераном. В Иране надеются на дополнительные доходы за счет увеличения экспорта нефти. Об этом сообщает «Независимая газета».

Аналитики считают, что отмена санкций даст возможность Ирану существенно нарастить поставки нефти и страна уже занимается поиском новых рынков сбыта. При этом, по данным экспертов, иранская нефть несколько снизит дефицит на рынке, а цена на баррель марки Brent может опуститься примерно до 85–90 долларов.

Россиян предупредили о проблемах с новыми коллекциями одежды

Новые весенние коллекции одежды попадут в магазины с опозданием на несколько недель из-за пандемии коронавируса. О задержках с пошивом вещей заявили «Известям» представители брендов I Am Studio, Ksenia Knyazeva, Naumi, а также в «Снежной королеве».

По данным бизнесменов, причиной задержек пошива стало распространение штамма «омикрон», которое привело к массовой заболеваемости сотрудников цехов. Предприниматели ожидают потерю прибыли из-за срыва сроков. При этом в Минпромторге отметили, что информация о закрытии швейных цехов в ведомство не поступала, нет и запросов о необходимости специализированной поддержки.

Российский бизнес занялся самоуничтожением

Уровень конфликтности в российском бизнесе приблизился к максимальным значениям за последние пять лет. Пандемия привела к переделу собственности, всплеску судебных разбирательств и конфликтов, ставших достоянием общественности. Об этом со ссылкой на исследование инвестиционной компании А1 и Московской школы управления «Сколково» пишет «Независимая газета».

Опрошенные изданием эксперты связали рост конфликтов в бизнес-среде с повышением деловой активности, а также накопившимся экономическими проблемами после пандемического шока. При этом специалисты считают, что значения индекса конфликтности в 2022 году будут выше средних, «однако пик роста Россия уже прошла».

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