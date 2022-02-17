Названы самые темные регионы России

С 2016 года в российских городах на три процента сократилась доля неосвещенных улиц — показатель уменьшился с 32 до 29 процентов в 2020 году. Наибольшее количество темных городов находится в Чеченской Республике (доля в 74,2 процента). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минэкономразвития.

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Одними из самых темных регионов страны также назвали Забайкальский край, где 69,8 процента неосвещенных городов, а также Еврейскую автономную область с показателем в 63,9 процента.

Меньше всего неосвещенных улиц находится в Ненецком автономном округе — показатель достиг 1,2 процента. Освещенными оказались города в Белгородской и Воронежской областях, где темными назвали только 5 и 9,2 процента улиц соответственно.

По данным ведомства, Москва вошла в топ-5 самых освещенных городов мира. В темное время суток в российской столице зажигают 659 тысяч светильников. За 2020 год их количество увеличилось на 5,6 процента.