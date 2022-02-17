«По 14 часов учебы»: СМИ раскрыли систему воспитания Тепляковых

«Комсомольская правда» рассказала, что отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений вдохновлялся китайской системой образования, воспитывая своих детей.

Фото: Первый канал Первый канал

По данным газеты, в Китае семья Тепляковых прожила четыре года. Они уехали туда, когда Евгений выиграл аспирантскую стипендию от Китайской академии наук.

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Именно там началась «гонка по школьной программе с перепрыгиванием через классы», утверждает газета.

«КП» отмечает, что Алису отдали в китайский частный садик в один год и восемь месяцев. Ее родители рассказывали, что в группе было 20 детей и два педагога, которые выдали им «гигантский комплект учебников на английском и китайском».

Алису вскоре после начала занятий перевели в группу постарше, чтобы она быстрее осваивала китайский, отмечает «КП».

Газета подчеркнула, что садик - «цветочки» по сравнению с китайской школой.

«Там дети учатся по 10 - 14 часов в день - в классе, где в среднем по 40 - 50 учеников (а бывает и по 80!), а потом дома. <…> Дети зазубривают огромные объемы информации, к 15 годам должны знать более 3000 иероглифов», - отмечает издание.

В прошлом году году восьмилетняя Алиса Теплякова успешно окончила школу, сдала ЕГЭ по русскому, профильной математике, биологии и информатике и решила поступать в МГУ. Она не прошла на бюджет психологического факультета, ее родители заключили с вузом договор о платном обучении.

Разногласия у ее родителей и вуза начались после одного из экзаменов. Представители факультета заявили, что отец девочки устроил скандал. На экзамене Алиса была без сопровождающего, отец должен был ждать ее на посту охраны. В какой-то момент, как заявили в университете, он попытался прорваться на факультет и сотрудники вызвали полицию.

Сам Тепляков заявил, что пытался выяснить, почему его дочь долго не покидает аудиторию. По его словам, всего она находилась там в течение полутора часов. После инцидента он обратился в полицию и сообщил о планах подать заявления в прокуратуру, Следственный комитет и Рособрнадзор.

Представители факультета заявляли, что Алиса расстроилась из-за неправильного ответа и выбежала из аудитории, не дождавшись результата. Мать девочки Наталия Теплякова говорила, что ее дочери «угрожали психологическим тестированием», и заранее была информация, что «Алису будут валить».