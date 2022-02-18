Пенсионерка сутки пролежала на полу в больнице

Я не знала, что такая ситуация будет, кричу: «Мам, мам, что ты там, где ты?» Я в одну палату, вторую, третью — её нет. Я вернулась и снова пошла по палатам. И только тогда смотрю, что в одной палате беспорядок, кровати все в центр сдвинуты, не заправлены — ужас что творится. Я заглядываю, а она там лежит на полу, — сказала Алексашина.