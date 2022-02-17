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1 час назад

«Сатанисты» и чучело со свечой во дворе испугали москвичей

Мослента

Жительница Москвы в Facebook-сообществе «Марьино. Соседи» опубликовала пост, в котором рассказала о загадочных людях, соорудивших чучело и разжигающих костры в одном из столичных дворов.

«Сатанисты» и чучело со свечой во дворе испугали москвичей
Фото: МослентаМослента

Москвичка поделилась снимком, на котором изображено нечто черное, накрытое мешком. Рядом с ним стоит зажженная свеча. Конструкция расположена вплотную к старому дереву.

«Кто знает, что такое загадочное творится на Перервинском бульваре? То какие-то люди костры жгут, то сегодня вообще что-то странное: чучело, рядом с ним свеча», — испугалась автор топика.

Некоторые юзеры отметили, что на их улицах неизвестные тоже разжигают костры, предположив, что так люди сжигают провода, чтобы сдать на цветной металл. Другие же посоветовали обратиться в полицию. «Думаю, что нужно сообщить в правоохранительные органы. Пусть приедут и выяснят что к чему. Бдительность не лишняя», «Это сатанисты», «Несколько раз видела, что там ночуют какие-то бездомные. Правда это было в теплое время года. Зимой не видела», — прокомментировали подписчики сообщества.

Ранее в московском парке обнаружили сектантов и яд для собак.

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