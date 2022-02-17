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1 час назад

Врач назвал условия, при которых можно снимать COVID-ограничения

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Связанные с коронавирусом ограничения регионы и крупные города могут снимать в том случае, если более 80% населения иммунизированы. Об этом РИА Новости сообщил врач инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

Названы условия для снятия COVID-ограничений в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Если какими-то масштабными исследованиями подтверждено наличие антител у более 80% населения региона или города, то там реально можно снимать ограничения, — сказал врач.

Ранее власти Санкт-Петербурга сообщили о том, что город достиг 100% коллективного иммунитета от COVID-19, учитывая общее число переболевших и вакцинированных. В то же время, по информации сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в Москве составил на 16 февраля 59,5%.

Ранее сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн не исключил, что отсутствие достоверных данных о количестве взрослых в России без антител к COVID-19 говорит о том, что у всего населения страны может быть иммунитет к коронавирусу. Такой вывод он сделал после того, как в Москве не смогли найти детей от 6 до 11 лет, которые ни разу не сталкивались бы с коронавирусом.

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