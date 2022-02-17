Названы условия для снятия COVID-ограничений в России

Ранее власти Санкт-Петербурга сообщили о том, что город достиг 100% коллективного иммунитета от COVID-19, учитывая общее число переболевших и вакцинированных. В то же время, по информации сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в Москве составил на 16 февраля 59,5%.

Ранее сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн не исключил, что отсутствие достоверных данных о количестве взрослых в России без антител к COVID-19 говорит о том, что у всего населения страны может быть иммунитет к коронавирусу. Такой вывод он сделал после того, как в Москве не смогли найти детей от 6 до 11 лет, которые ни разу не сталкивались бы с коронавирусом.