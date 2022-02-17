Гинцбург рассказал об отзывах подростков на «Спутник М»

Жалобы на негативные эффекты вакцинации против новой коронавирусной инфекции подростков от 12 до 17 лет препаратом "Спутник М" не поступали. Об этом ТАСС сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Никаких жалоб не поступало, абсолютно", - рассказал ученый.
Гинцбург добавил, что объемы производства "Спутника М" будут наращиваться, вскоре к процессу подключится компания "Генериум".
"Через две недели к производству данной вакцины приступает "Генериум", и все объемы, которые потребуются для этой возрастной группы, мы мгновенно выполним и поставим в регионы. Насколько я помню, сейчас порядка 60 тыс. [доз] использовано, то есть 60% от того, что было поставлено", - рассказал он.