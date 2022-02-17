Гинцбург рассказал об отзывах подростков на «Спутник М»

"Через две недели к производству данной вакцины приступает "Генериум", и все объемы, которые потребуются для этой возрастной группы, мы мгновенно выполним и поставим в регионы. Насколько я помню, сейчас порядка 60 тыс. [доз] использовано, то есть 60% от того, что было поставлено", - рассказал он.