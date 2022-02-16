Онищенко напомнил отцу Тепляковой о законодательстве

«Давайте вспомним наше российское законодательство — у нас можно детям работать? Это же работа. Эксплуатация детского труда. Кто дал право эксплуатировать детский труд? Давайте тогда внесем поправки, что можно эксплуатировать детский труд, при условии, что это гениальный человек, назовем это законом Алисы Тепляковой», — сказал Онищенко.