Онищенко напомнил отцу Тепляковой о законодательстве

Проведение психологических консультаций девятилетней студенткой МГУ Алисой Тепляковой является нарушением российского законодательства — эксплуатацией детского труда. Таким образом заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко ответил на слова отца девочки, передает «Радиоточка НСН».
Ранее Евгений Тепляков в семейном блоге в Live Journal написал, что психологическая консультация у его дочери стоит 50 тысяч рублей за академический час. Такую сумму он объяснил «уникальностью и малым количеством свободного времени» у Алисы.
«Давайте вспомним наше российское законодательство — у нас можно детям работать? Это же работа. Эксплуатация детского труда. Кто дал право эксплуатировать детский труд? Давайте тогда внесем поправки, что можно эксплуатировать детский труд, при условии, что это гениальный человек, назовем это законом Алисы Тепляковой», — сказал Онищенко.
Также он отметил, что девятилетняя студентка МГУ не способна проводить психологические консультации в силу своего возраста. Онищенко согласен с тем, что Теплякова незаурядная личность, но не настолько, чтобы оказывать психологическую помощь другим людям.