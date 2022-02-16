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38 минут назад

Мужчина заморозил «Жигули» и поехал по городу. Видео

Александр Кузьмин

В Красноярске инспекторы ГИБДД задержали водителя отечественной легковушки, который решил ее заморозить и отправиться в поездку по городу, рассказали в местном управлении Госавтоинспекции.

Видеоролик с обледеневшим «ВАЗ-2105» инспекторы обнаружили в соцсетях. Экипаж ДПС задержали водителя 1987 года рождения — он объяснил, что заморозил свой автомобиль для эксперимента. В комментариях к публикации пользователи рассказали, что автором перформанса с автомобилем был местный блогер, снимающий видео для TikTok.

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