Мужчина заморозил «Жигули» и поехал по городу. Видео

В Красноярске инспекторы ГИБДД задержали водителя отечественной легковушки, который решил ее заморозить и отправиться в поездку по городу, рассказали в местном управлении Госавтоинспекции .

Видеоролик с обледеневшим «ВАЗ-2105» инспекторы обнаружили в соцсетях. Экипаж ДПС задержали водителя 1987 года рождения — он объяснил, что заморозил свой автомобиль для эксперимента. В комментариях к публикации пользователи рассказали, что автором перформанса с автомобилем был местный блогер, снимающий видео для TikTok.