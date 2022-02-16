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35 минут назад

Мурашко предупредил о риске попасть в реанимацию с омикроном

Lenta.ru

У пациентов с коронавирусом, вызванным штаммами дельта и омикрон, есть риск попасть в реанимацию, поэтому необходимо пройти вакцинацию, предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Мурашко предупредил о риске попасть в реанимацию с омикроном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Но хочу отметить, что и пациенты с заболеванием возбудителя штамма омикрон также, с учетом их, те, которые имеют хронические неинфекционные заболевания, также поступают в реанимацию в тяжелом состоянии. Поэтому вакцинация и ревакцинация являются принципиально важным, чтобы защитить себя от тяжелого течения заболевания», — сказал Мурашко.

По словам министра, у заразившихся дельта-штаммом заболевание протекает в более тяжелой форме.

Ранее Мурашко рассказал, что российские поликлиники испытывают беспрецедентную нагрузку из-за коронавируса. Министр отметил, что число пациентов с COVID-19 под наблюдением медиков сейчас в два раза превышает их количество во время осенней волны дельта-штамма.

16 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на омикрон-штамм в России приходится более 72,5 процента новых случаев коронавируса. Она рассказала, что максимальный рост заболеваемости коронавирусом наблюдается среди россиян старше 65 лет. Из-за этого создается дополнительная нагрузка на коечный фонд, отметила глава Роспотребнадзора.

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