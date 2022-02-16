Минфин назвал приоритет в борьбе с бедностью в России

«Целый ряд шагов в этом направлении уже был принят, вы сами знаете, что 80% людей, которые живут ниже прожиточного минимума, – это семьи с детьми. Наша задача – помочь именно этой категории людей через соответствующие денежные выплаты и денежную поддержку», – добавил министр.