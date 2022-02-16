В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.01EUR 85.31
Войти в почту
1 час назад

Минфин назвал приоритет в борьбе с бедностью в России

Деловая газета "Взгляд"

Минфин считает приоритетом в борьбе с бедностью поддержку семей с детьми, а не специальные вклады для малоимущих, предложенные ЦБ, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Минфин назвал приоритет в борьбе с бедностью в России
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

Силуанов заявил, что «вклады для малоимущих – это не самая главная задача для борьбы с бедностью или поддержки таких граждан, мы сейчас идем по другому пути, основные задачи – это помочь семьям, имеющим детей», передает РИА «Новости».

«Целый ряд шагов в этом направлении уже был принят, вы сами знаете, что 80% людей, которые живут ниже прожиточного минимума, – это семьи с детьми. Наша задача – помочь именно этой категории людей через соответствующие денежные выплаты и денежную поддержку», – добавил министр.

В ноябре 2021 года Банк России заявил, что рассматривает вариант специального банковского вклада на сумму до 100 тыс. рублей, предполагающего гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке либо инфляции.

Ранее президент России Владимир Путин назвал сокращение бедности вдвое главным результатом своей работы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители