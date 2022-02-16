В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 75.01EUR 85.31
Войти в почту
1 час назад

Восьмиклассникам  предложили рассчитать скорость остывания трупа

Елена Прошина

В тобольской школе № 5 восьмиклассники на уроке биологии получили от учителя задачу, в которой им предлагалось рассчитать время остывания трупа. Как сообщает 72.ru, скриншот с заданием по терморегуляции разошелся по местным пабликам благодаря отцу одного из учеников.

Восьмиклассников попросили решить задачу о скорости остывания трупа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В условиях задачи сказано, что в 20:00 был обнаружен труп убитого человека. Его тело отдает тепло со скоростью 1,5 градуса в час. Дети должны были рассчитать, на какое время у убийцы должно быть алиби, чтобы отвести от себя подозрения.

Директор школы рассказала, что задачу учительница взяла из учебника по криминалистике, перед этим посоветовавшись со школьным психологом. Последняя подтвердила, что на психику школьников задача не должна повлиять — к этому возрасту у подростков уже есть понимание необратимости смерти.

Глава учебного заведения также добавила, что задача преподавателя была «профориентационного характера» и призвана развивать научную, математическую и функциональную грамотность. По словам директора, многим подросткам понравилось задание и они даже сумели рассчитать время смерти вплоть до минуты.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители