Восьмиклассников попросили решить задачу о скорости остывания трупа

В тобольской школе № 5 восьмиклассники на уроке биологии получили от учителя задачу, в которой им предлагалось рассчитать время остывания трупа. Как сообщает 72.ru, скриншот с заданием по терморегуляции разошелся по местным пабликам благодаря отцу одного из учеников.

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В условиях задачи сказано, что в 20:00 был обнаружен труп убитого человека. Его тело отдает тепло со скоростью 1,5 градуса в час. Дети должны были рассчитать, на какое время у убийцы должно быть алиби, чтобы отвести от себя подозрения.

Директор школы рассказала, что задачу учительница взяла из учебника по криминалистике, перед этим посоветовавшись со школьным психологом. Последняя подтвердила, что на психику школьников задача не должна повлиять — к этому возрасту у подростков уже есть понимание необратимости смерти.