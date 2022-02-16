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1 час назад

«Зрелый и адекватный политик»: Собчак публично похвалила Путина

News.ruиещё 1

Журналист и телеведущая Ксения Собчак решила высказаться о слухах вокруг возможного «вторжения» России на Украину, впервые публично признав политическое превосходство президента РФ Владимира Путина над его коллегами. По её мнению, истерия в западных СМИ, раздутая вокруг якобы назначенного на 16 февраля начала «российского вторжения на Украину», стала «лучшей пиар-кампанией» для Москвы. В своём Instagram Собчак признала, что на фоне делавших странные заявления главы США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского российский лидер Владимир Путин «выглядел зрелым и адекватным политиком».

Я здесь молчала про всю эту войну, чтобы не добавлять к той истерике, которую устроили СМИ. Но теперь скажу. Вынуждена признать, что на фоне этого кризиса, вот этой реальной истерии в американских газетах, заявлений Байдена («Война точно 16-го»), Зеленского («Война? Так давайте вывесим флаги и наденем ленточки!») Путин выглядел зрелым, адекватным политиком. И это то, чего удивительным образом добились западные СМИ от меня, человека с либеральными взглядами. Уровень чуши <...> вокруг 16-го числа был таков, что лучшей пиар-кампании России и не придумаешь, — написала Собчак.

Она напомнила о ряде публикаций в ведущих западных СМИ, называвших разные даты выдуманного вторжения России на Украину. Главный вывод «для умного наблюдателя», считает телеведущая, заключается в том, что «СМИ остались четвёртой властью, но теперь эта власть держится на фейках и истерии».

В Европе раскрыли обман США на тему «вторжения» России на Украину

Ксения Собчак назвала распространяющие фейки СМИ «коллективным Саймоном Леваевым», мошенником из фильма Netflix.

Ранее британская газета Mirror опубликовала статью, констатирующую факт того, что российское «вторжение» не состоялось. Перед этим Mirror, а также британский таблоид Sun выпустили публикации о «нападении» Москвы на Украину в ночь на 16 февраля.

Газета пишет, что согласно источникам разведки США, «вторжение» могло начаться в 3 часа ночи по киевскому времени, однако этого не произошло. Отмечается, что атака не состоялась на фоне встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, назначенной на 16–17 февраля, в ходе которой будет обсуждаться сложившаяся ситуация вокруг Украины.

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