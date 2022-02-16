Я здесь молчала про всю эту войну, чтобы не добавлять к той истерике, которую устроили СМИ. Но теперь скажу. Вынуждена признать, что на фоне этого кризиса, вот этой реальной истерии в американских газетах, заявлений Байдена («Война точно 16-го»), Зеленского («Война? Так давайте вывесим флаги и наденем ленточки!») Путин выглядел зрелым, адекватным политиком. И это то, чего удивительным образом добились западные СМИ от меня, человека с либеральными взглядами. Уровень чуши <...> вокруг 16-го числа был таков, что лучшей пиар-кампании России и не придумаешь, — написала Собчак.