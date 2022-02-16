В ГД раскрыли, как отдыхают россияне в феврале и марте 2022 года

Россияне будут отдыхать 23 февраля, а также 6, 7 и 8 марта. Об этом сообщается в производственном календаре, опубликованном на сайте Госдумы.

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День защитника Отечества будет в среду, в этот день россияне отдыхают. Перед праздником будет сокращенный рабочий день — 22 февраля. В марте выходные с 6 по 8 число. Выходной день в субботу перенесен на понедельник (7 марта), поэтому россиян ждет сначала шестидневная рабочая неделя, а потом три нерабочих дня.