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55 минут назад

В ГД раскрыли, как отдыхают россияне в феврале и марте 2022 года

Ura.Ru

Россияне будут отдыхать 23 февраля, а также 6, 7 и 8 марта. Об этом сообщается в производственном календаре, опубликованном на сайте Госдумы.

В ГД раскрыли, как отдыхают россияне в феврале и марте 2022 года
Фото: ТАССТАСС

День защитника Отечества будет в среду, в этот день россияне отдыхают. Перед праздником будет сокращенный рабочий день — 22 февраля. В марте выходные с 6 по 8 число. Выходной день в субботу перенесен на понедельник (7 марта), поэтому россиян ждет сначала шестидневная рабочая неделя, а потом три нерабочих дня.

Ранее власти утвердили производственный календарь выходных и праздников. В 2022 году нерабочие дни будут с 1 по 3 и с 7 по 10 мая. В июне выходные с 11 по 13 число. Осенью россияне не работают с 4 по 6 ноября.

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