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53 минуты назад

Онищенко объяснил опасность Covid‑штамма омикрон

РИАМО

Показатель летальности коронавирусной инфекции про штамме омикрон снижается, при этом число умерших выше, чем при циркуляции других мутаций этой инфекции, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Онищенко объяснил опасность Covid‑штамма омикрон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На сегодняшнее утро, по данным комитета здравоохранения КНР, <...> 415,9 млн - число заболевших (коронавирусом – ред.) за всю пандемию. За прошедшие сутки добавилось 1,8 млн заболевших. Цифры умерших. Всего умерло 5,8 млн, а за сутки - 10,7 тыс. Летальность составляет 1,41%», - сказал Онищенко на пресс-конференции.

Он отметил, что около месяца назад летальность составляла 2,4%.

«Мы говорим, что омикрон более заразен, но менее вирулентен (способность патогена приносить вред хозяину – ред.).<...> Зачастую напоминает грипп <...>. Омикрон практически вытеснил на планете все предыдущие штаммы. Но стал ли он более опасен? Да, стал. За счет своей вирулентности», - заключил Онищенко.

По его словам, если при штамме дельта умирало на планете 4-6 тыс. человек в сутки, то на сегодняшний день - 10 тыс., хотя показатель летальности уменьшается. При этом умирают в основном представители старшего поколения. Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>

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