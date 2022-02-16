Онищенко объяснил опасность Covid‑штамма омикрон

Показатель летальности коронавирусной инфекции про штамме омикрон снижается, при этом число умерших выше, чем при циркуляции других мутаций этой инфекции, заявил академик РАН , заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко .

«На сегодняшнее утро, по данным комитета здравоохранения КНР, <...> 415,9 млн - число заболевших (коронавирусом – ред.) за всю пандемию. За прошедшие сутки добавилось 1,8 млн заболевших. Цифры умерших. Всего умерло 5,8 млн, а за сутки - 10,7 тыс. Летальность составляет 1,41%», - сказал Онищенко на пресс-конференции.

«Мы говорим, что омикрон более заразен, но менее вирулентен (способность патогена приносить вред хозяину – ред.).<...> Зачастую напоминает грипп <...>. Омикрон практически вытеснил на планете все предыдущие штаммы. Но стал ли он более опасен? Да, стал. За счет своей вирулентности», - заключил Онищенко.

По его словам, если при штамме дельта умирало на планете 4-6 тыс. человек в сутки, то на сегодняшний день - 10 тыс., хотя показатель летальности уменьшается. При этом умирают в основном представители старшего поколения. Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>