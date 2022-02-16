Восьмиклассников попросили решить задачу о скорости остывания трупа

В школе №5 Тобольска учащихся восьмого класса на уроке биологии попросили решить задачу о скорости остывания трупа. Об этом сообщает 72.ru.
В условиях задачи было прописано, что в 20 часов вечера был обнаружен труп человека, которого убили. Тело отдает тепло со скоростью 1,5 градуса в час. Предлагалось рассчитать, на какое время у подозреваемого должно быть алиби.
По словам директора учебного заведения, эту задачу учительница биологии взяла из учебника по криминалистике, предварительно посоветовавшись со школьным психологом. Психолог подтвердила, что эта задача не повлияет негативно на 15-летних детей, поскольку в этом возрасте уже есть понимание необратимости смерти.
Директор также добавила, что этот урок был проведен для профориентации учеников, развития научной, математической и функциональной грамотности.
Отмечается, что многим восьмиклассникам понравилась криминальная задача и они даже сумели рассчитать время смерти героя.
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