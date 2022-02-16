Восьмиклассников попросили решить задачу о скорости остывания трупа

В школе №5 Тобольска учащихся восьмого класса на уроке биологии попросили решить задачу о скорости остывания трупа. Об этом сообщает 72.ru.

В условиях задачи было прописано, что в 20 часов вечера был обнаружен труп человека, которого убили. Тело отдает тепло со скоростью 1,5 градуса в час. Предлагалось рассчитать, на какое время у подозреваемого должно быть алиби.

[ТТ] Типичный Тобольск!/VK

По словам директора учебного заведения, эту задачу учительница биологии взяла из учебника по криминалистике, предварительно посоветовавшись со школьным психологом. Психолог подтвердила, что эта задача не повлияет негативно на 15-летних детей, поскольку в этом возрасте уже есть понимание необратимости смерти.

Директор также добавила, что этот урок был проведен для профориентации учеников, развития научной, математической и функциональной грамотности.

Отмечается, что многим восьмиклассникам понравилась криминальная задача и они даже сумели рассчитать время смерти героя.

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