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57 минут назад

В Серпухове снесли историческое здание подпольной типографии

Вести Подмосковья

Стало известно, что в подмосковном Серпухове снесли историческое здание – флигель усадьбы Плотникова на улице Ворошилова. Постройка находилась рядом с автобусной остановкой «Улица Чехова» напротив местного Мосэнергосбыта. Последние годы она была в удручающем состоянии – от здания остались только кирпичные стены и провалы окон. Крыши и перекрытий не сохранилось. Призрак прошлого стоял рядом с главным домом усадьбы, который выходит на улицу Ворошилова и смотрится если не супер-отремонтированным по сравнению с флигелем, то хотя бы не так бросающимся в глаза. Об этом рассказало издание «Oka.fm».

В Серпухове снесли историческое здание подпольной типографии
Фото: pixabay.compixabay.com

Также источник отметил, что в начале прошлого столетия в этом здании была организована подпольная типография, где собирались социалисты. Заинтересованные граждане надеются на сохранение основной усадебной постройки, ведь там еще осталась лепнина, потолочные гипсовые розетки и ковка.

А активисты из Ногинска просят местных чиновников разобраться с заброшенными зданиями в городе. Их достаточно много: в свое время из аварийных построек расселили жильцов, но сами отслужившие стены не сравняли с землей. Теперь бесхозные дома привлекают и подростков, рискующих переломать ноги, и наркоманов, и бездомных. Местные жители боятся опасности, которая может исходить из подобного рода зданий.

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