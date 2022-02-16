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1 час назад

ВЦИОМ: 37% россиян ожидают вреда от метавселенных

Газета.Ruиещё 3

ВЦИОМ опубликовал опрос, согласно результатам которого 37% россиян считают, что от метавселенных будет больше вреда. В ходе исследования специалисты по телефону опросили 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ: 37% россиян ожидают вреда от метавселенных
Фото: ReutersReuters

О понятии "метавселенная" знают 10% опрошенных (15% мужчин и 7% женщин), 23% наслышаны о таком термине и не до конца понимают его, 67% людей вообще не в курсе, что это такое. 27% респондентов хотели бы посетить метавселенную в виде своей цифровой копии (56% из них - молодежь от 18 до 24 лет), а 69% не заинтересованы в этом.

При этом 9% опрошенных подчеркнули пользу метавселенных (в основном, молодежь 18-24 лет - 23%). Из упомянутых ранее 37% людей, назваших виртуальную среду вредной, 49% - это люди в возрасте от 35 до 44 лет. 19% репондентов посчитали, что метавселенные принесут пользу и вред одновременно, а 18% - что ни того, не другого в итоге не будет.

Причинами негативного влияния виртуальной среды называют опасность ухода от реальности (37%), отсутствия живого общения (11%) и деградации (9%). Пользу, в свою очередь, находят в большем количестве возможностей для коммуникации (14%), расширении кругозора (13%), упрощении поиска информации и демонстрации технического прогресса (по 8%).

Ранее генеральный директор "ВКонтакте" Марина Краснова выразила мнение, что появлению и широкому распространению метавселенных должно предшествовать изменение привычек пользователей.

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