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27 минут назад

Рособрнадзор решил судьбу досрочного периода сдачи ЕГЭ

Елена Прошина

Досрочный период сдачи ЕГЭ в России не планируется переносить из-за эпидобстановки, он пройдет с 21 марта по 15 апреля, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Рособрнадзор решил судьбу досрочного периода сдачи ЕГЭ
Фото: ТАССТАСС

"Не планируем", - сказали в пресс-службе ведомства, отвечая на вопрос о возможном переносе досрочного экзамена из-за эпидобстановки.

ЕГЭ в 2022 году будет проводиться в три этапа: досрочный - с 21 марта по 15 апреля, основной - с 26 мая по 2 июля и дополнительный - с 5 по 20 сентября. Принять участие в экзаменах планируют почти 737 тысяч человек.

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