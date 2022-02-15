Рособрнадзор решил судьбу досрочного периода сдачи ЕГЭ

Досрочный период сдачи ЕГЭ в России не планируется переносить из-за эпидобстановки, он пройдет с 21 марта по 15 апреля, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора .

ЕГЭ в 2022 году будет проводиться в три этапа: досрочный - с 21 марта по 15 апреля, основной - с 26 мая по 2 июля и дополнительный - с 5 по 20 сентября. Принять участие в экзаменах планируют почти 737 тысяч человек.