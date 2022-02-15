Поворотная точка во всем мире: Математик дал прогноз до 2025 года

Математик Сидик Афган в программе «Пусть говорят» дал прогноз на будущее. В студии Первого канала он назвал коронавирус оружием XXI и заявил, что до 2025 года войны не будет.

Фото: EPA/ИТАР-ТАСС EPA/ИТАР-ТАСС

Афган является известной личностью — математиком, предсказывающим будущее с помощью выведенных еще в детстве собственных математических формул. И его предсказания неоднократно сбывались. В частности, Афган спрогнозировал распад СССР, августовский путч и появление в США темнокожего президента.

На этот раз в программе «Пусть говорят» математика попросили дать прогноз на будущее, которое сейчас особенно остро интересует большинство людей.

«Коронавирус — это оружие XXI века. До 2025 года войны не будет», — сказал Афган.

При этом он отметил, что знает будущее до 2065 года, но в эфире программы говорить об этом отказался.

И все же не все участники «Пусть говорят» поверили Афгану и его математическим формулам. В том числе скептически ко всему отнесся актер Бедрос Киркоров, который был лично знаком с легендарной прорицательницей Вангой.

«То, что он делает — это индивидуально. Своими цифрами Сидик хочет доказать что-то, но пока их понимает только он. Я не услышал ничего из того, что нужно нам. Например, про дурацкий коронавирус. Он не может сказать, когда волна закончится», — сказал Бедрос Киркоров.