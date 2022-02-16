Власти Поморья компенсируют расходы на газификацию многодетным и инвалидам

АРХАНГЕЛЬСК, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Архангельской области будут частично компенсировать расходы на социальную газификацию индивидуальных домов ряду категорий граждан, в том числе многодетным семьям и инвалидам. Соответствующий законопроект приняли в двух чтениях на сессии депутаты Архангельского областного собрания, сообщает пресс-служба регионального парламента.

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"Законопроект "О предоставлении меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на газификацию расположенных на территории Архангельской области объектов индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан" одобрили на сессии депутаты областного собрания. Законопроект внесен губернатором Архангельской области Александром Цыбульским и принят в двух чтениях, - сказали в пресс-службе. - Право на компенсацию имеют граждане, получающие ежемесячное пособие на ребенка, члены многодетных семей, инвалиды и члены семей, имеющих детей-инвалидов, пенсионеры с низким доходом, имеющие право на региональную доплату к пенсии. В числе получателей меры поддержки - ветераны труда, труженики тыла, лица, пострадавшие от политических репрессий, одиноко проживающие и неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 75 и 80 лет".

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По поручению президента РФ Владимира Путина в России реализуется программа социальной газификации. В Архангельской области до 2030 года планируется газифицировать 276 населенных пунктов (121,6 тысячи квартир и домовладений).

В рамках федеральной программы предусмотрена бесплатная проводка газа до границ земельных участков граждан. При этом потребитель должен самостоятельно оплачивать прокладку газовой трубы от границ своего участка к дому, а также газовое оборудование. Затраты на это будут частично компенсироваться за счет областного бюджета. Речь идет о расходах на проектирование и строительство внутренних газопроводов в границах земельного участка потребителя, а также на приобретение и установку газового оборудования и приборов учета. Действие законопроекта распространяется на индивидуальные жилые дома, за исключением домов блокированной застройки.