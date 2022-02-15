Через несколько дней будут названы лауреаты Национальной премии «Серебряный Лучник»

Торжественная церемония награждения победителей Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» состоится 18 февраля.

Фото: Исполнительная дирекция премии «Серебряный Лучник» Исполнительная дирекция премии «Серебряный Лучник»

На сцену исторического зала отеля «Метрополь» поднимутся лауреаты в 13 номинациях. Это авторы лучших из 348 коммуникационных проектов, поданных на соискание Национальной премии по итогам заявочной кампании 2021 года.

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Статуэтки «Серебряного Лучника» будут вручены за самые эффективные программы в области внутрикорпоративных, корпоративных, маркетинговых, международных, антикризисных, ESG- коммуникаций, продвижения технологий будущего, территорий, государственных и общественных программ, а также за культурно-просветительские, и образовательные проекты.

Кроме того, будут названы обладатели Гран-при за лучший проект года и приза за «Лучший региональный проект».

Если в проектных номинациях победителей определяют члены экспертного совета и жюри, то выбор лауреата в номинации «Персона» находится в ведении Попечительского совета Национальной премии «Серебряный Лучник». По решению его членов статуэтку «Серебряного Лучника» ежегодно вручают тому, кто внес значительный вклад в развитие коммуникаций по итогам года.

Выбрать победителя в номинации «Мастер» гости церемонии смогут лично, отдав свой голос за генерального директора исследовательской компании PRNews, председателя АКОС Лилию Глазову, социального технолога, политического консультанта, бизнес-тренера Алексея Куртова или управляющего партнера агентства «Социальные сети» Дениса Терехова. Определиться с выбором помогут лекции претендентов во время ток-шоу «Мастерская», которое предваряет церемонию награждения.

Условия участия в церемонии награждения здесь.

Впервые статуэтка «Серебряного Лучника» - главная награда премии – была вручена по итогам 1997 года. Сейчас премия имеет развитую систему региональных конкурсов: «Серебряный Лучник»-Дальний Восток, «Серебряный Лучник»-Сибирь, «Серебряный Лучник»-Урал, «Серебряный Лучник»-Приволжье, «Серебряный Лучник»-Самара, «Серебряный Лучник»-Юг, «Серебряный Лучник»-Север-Запад. В систему также входит конкурс в центральном федеральном округе RUPOR.

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Партнер номинации «Международные коммуникации» - ОАО РЖД

Партнер номинации «Продвижение технологий будущего» - Концерн «Росэнергоатом»

Партнер номинации «Развитие и продвижение территорий» – ФРОС «Регион PR»

Партнер номинации «ESG-коммуникации: экология и устойчивое развитие» - Segezha Group

Партнер номинации «ESG-коммуникации: социальная сфера и корпоративное управление» – Трубная Металлургическая Компания (ТМК)

Партнер номинации «Благотворительность» - Форум Доноров

Партнер номинации «Мастер» - РАОС

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