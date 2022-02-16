Ранее отец девочки Евгений Тепляков в семейном блоге написал , что психологическая консультация у его дочери стоит 50 тысяч рублей за час.

По его словам, Тепляковой могут заплатить за консультацию и прийти на нее из любопытства. Онищенко назвал незаурядной способностью возможность девятилетней студентки освоить всю программу средней школы в таком возрасте.

Ранее психолог назвал горячечным бредом консультации у Тепляковой за 50 тысяч рублей. Он считает, что студентка не сможет провести их из-за отсутствия нужных знаний. «У нее есть лишь то, на что натаскал ее родитель по своей методике», — сказал специалист.