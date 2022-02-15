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2 часа назад

Шольц возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Lenta.ruиещё 1

Канцлер ФРГ Олаф Шольц перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в Москве возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщает РИА Новости.

Шольц возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Фото: ReutersReuters

Ранее стало известно, что прибывший в Москву Шольц отказался от российского ПЦР-теста на COVID-19. Политику провел тест на коронавирус, необходимый для доступа в Кремль, врач из посольства ФРГ. По словам членов окружения канцлера, российские медики были приглашены к наблюдению за тестированием.

Посещением Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду Кремля отметились и другие западные политики, посещавшие Москву. 10 февраля возложила цветы к Могиле глава МИД Великобритании Лиз Трасс, а 18 января этот жест сделала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

15 февраля в Москве состоится встреча лидеров России и Германии. Как ожидается, Шольц заявит о неприемлемости наращивания российских войск на границе с Украиной и предупредит о готовности ввести «болезненные санкции» в случае вторжения в страну.

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