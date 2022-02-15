Шольц возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Канцлер ФРГ Олаф Шольц перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в Москве возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

Ранее стало известно, что прибывший в Москву Шольц отказался от российского ПЦР-теста на COVID-19. Политику провел тест на коронавирус, необходимый для доступа в Кремль, врач из посольства ФРГ. По словам членов окружения канцлера, российские медики были приглашены к наблюдению за тестированием.

Посещением Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду Кремля отметились и другие западные политики, посещавшие Москву. 10 февраля возложила цветы к Могиле глава МИД Великобритании Лиз Трасс, а 18 января этот жест сделала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.