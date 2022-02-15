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45 минут назад

Стало известно о состоянии попавшего в психиатрическую клинику Николаева

Елена Прошина

В ОНК рассказали о состоянии помещенного в психиатрическую клинику актера Валерия Николаева. Об этом сообщает RT.

Напомним, Николаев, который отбывал наказание в спецприемнике, заявил, что его якобы облил кипятком сокамерник в изоляторе, куда актера поместили из-за вождения в нетрезвом виде. Тем не менее медики не нашли у артиста никаких повреждений. Как заявил один из членов комиссии правозащитников, следов ожогов у артиста «визуально не отмечено».

«У Николаева есть несколько ссадин на руках, в районе запястий, и небольшое покраснение левого века, но на ожоги это не похоже», — подчеркнул представитель комиссии.

Как рассказал сам Николаев членам ОНК, 9 февраля он был задержан за вождение автомобиля без прав, кроме того, в его моче якобы были обнаружены следы каннабиноидов. При этом актер отсутствие водительского удостоверения объяснил недоразумением, а следы каннабиноидов в анализе мочи — якобы наличием этого вещества в выписанном ему лекарстве.

«Медики сообщили, что в составе указанного Николаевым препарата каннабиноидов нет», — добавили в ОНК.

Кроме того, по словам врачей, Николаев был госпитализирован из спецприемника «в связи с неадекватным поведением, при этом психиатрической бригаде, а также в приёмном покое к нему пришлось применить меры стеснения». В больнице членам комиссии заявили о состоявшемся 14 февраля решении суда о принудительном лечении актера.

«На условия в больнице Валерий Николаев жалоб не высказал, сказал, что тут «всё прекрасно», — добавил собеседник издания.

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