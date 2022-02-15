Добронравов раскритиковал зрителей со смартфонами в театре

Актер Виктор Добронравов в Instagram обратился к зрителям, которые пользуются смартфонами во время театрального спектакля. Он считает, что таким образом люди разрушают «магию», которую артисты создают на сцене.
«Вы не представляете, как это мешает и как это разрушает то, что происходит на сцене — будь то Толстой, Шекспир, Софокл. Все, что мы делаем, мы делаем вместе, и не перекладывайте, пожалуйста, с себя ответственность. Вы — часть этого спектакля. Без вас не может быть театра», — высказался Добронравов.
По его словам, это отвлекает не только актеров, но и зрителей, сидящих сзади. Помимо этого, Добронравов убежден, что сидящие на балконе и в бельэтаже люди также замечают светлые пятна смартфонов в темном зале. Он призвал зрителей к ответственности и выразил надежду, что его поддержат другие актеры в этом вопросе.