Добронравов раскритиковал зрителей со смартфонами в театре

«Вы не представляете, как это мешает и как это разрушает то, что происходит на сцене — будь то Толстой, Шекспир, Софокл. Все, что мы делаем, мы делаем вместе, и не перекладывайте, пожалуйста, с себя ответственность. Вы — часть этого спектакля. Без вас не может быть театра», — высказался Добронравов.