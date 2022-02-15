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29 минут назад

Умер актер из «Бориса Годунова» Геннадий Митрофанов

Елена Прошина

Советский и российский актер театра и кино Геннадий Митрофанов, известный по роли в картине «Борис Годунов», ушел из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на некролог, размещенный на сайте «Всероссийского общества глухих».

Умер актер из «Бориса Годунова» Геннадий Митрофанов
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что причиной смерти актера стала тяжелая и продолжительная болезнь.

Геннадий Митрофанов родился в 1940 году в поселке Порт Ильича на берегу Каспийского моря в Азербайджане в семье военнослужащего - командира корабля. В возрасте двух лет Геннадий потерял слух из-за простуды. Во время обучения в разных школах глухих на Украине - в Херсоне, Харькове, Николаеве, везде играл в школьной самодеятельности. После школы он работал в Николаеве в артели по ремонту пишущих машинок, а также занимался спортивной гимнастикой и даже входил в сборную Украины среди глухих.

После переезда в Москву Митрофанов поступил в Театральную студию при Всероссийском обществе глухих, окончив ее в 1964-м. Еще будучи студентом, начал ездить на гастроли с Театром мимики и жеста, в котором прослужил всю жизнь.

Артист снимался в «Борисе Годунове» Сергея Бондарчука, а также в фильмах и сериалах «Ленинград. Ноябрь», «Анна Карамазофф», «И черт с ними», «Человек К», «Человек-амфибия. Морской дьявол», «Сволочи», др.

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