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52 минуты назад

Молодой человек сделал предложение девушке в автобусе. Видео

Александр Кузьмин

Молодой человек сделал предложение своей девушке в автобусе подмосковного города Лобни. Соответствующие кадры появились в распоряжении Telegram-канала «Москва с огоньком».

Место для романтичного события в День всех влюбленных было выбрано не случайно: пара познакомилась в общественном транспорте два года назад по дороге на работу. И вот теперь молодой человек решился просить руки и сердца у своей возлюбленной в автобусе. На одно из самых желанных для девушек предложений избранница ответила согласием.

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