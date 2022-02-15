Место для романтичного события в День всех влюбленных было выбрано не случайно: пара познакомилась в общественном транспорте два года назад по дороге на работу. И вот теперь молодой человек решился просить руки и сердца у своей возлюбленной в автобусе. На одно из самых желанных для девушек предложений избранница ответила согласием.