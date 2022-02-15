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53 минуты назад

Актера Юхтина вновь госпитализировали

Елена Прошина

Народного артиста России Геннадия Юхтина, известного по фильму «Весна на Заречной улице», вновь госпитализировали. Как сообщает ТАСС, об этом 15 февраля рассказали источники из окружения звезды.

Актера Юхтина вновь госпитализировали
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам собеседника издания, сейчас актер находится в больнице №40 в Коммунарке, у артиста диагностирован коронавирус.

Ранее актера выписали из больницы по его желанию. Врачи пошли навстречу артисту, пообещав в случае каких-либо ухудшений вновь его госпитализировать.

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года. Окончил ВГИК, в 1955 году пополнил труппу Театра-студии киноактера. Тогда же дебютировал и на больших экранах в «Деле Румянцева».

За свою карьеру успел сыграть в таких фильмах, как «Чужая родня», «Весна на Заречной улице», «Баллада о солдате», «Акваланги на дне», «Неуловимые мстители», «Братья Карамазовы», «О друзьях-товарищах» и в многих других.

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