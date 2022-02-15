Исследование Rambler&Co СберСтрахования: Как россияне относятся к свиданиям

Почти половина опрошенных россиян не любит ходить на свидания (47%), выяснили в преддверии Дня всех влюблённых медиахолдинг Rambler&Co и СберСтрахование.

Фото: ТАСС ТАСС

По мнению 35% респондентов, лучший формат свидания — прогулка по городу. 24% предпочитают встречаться дома, 23% — в кафе или ресторанах, 11% выберут активный отдых. На выставки или в музеи отправятся 4%, в кино — 3% опрошенных.

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Треть россиян (34%) готовы потратить на свидание 1000–2000 рублей за человека, ещё четверть (25%) — 3000–4000 рублей, а 18% — менее 1000 рублей. На траты в 4000–5000 рублей готовы 14% респондентов, а превысить планку в 5000 рублей — лишь 9%.

Большинство россиян (69%) привыкли к тому, что счета на свидании оплачивает мужчина. При этом 18% считают, что каждый расплачивается за себя, 8% готовы делить траты пополам, а 5% уверены, что оплата расходов на свидании — прерогатива женщин.

40% могут собраться на свидание менее чем за полчаса, 36% — примерно за час. В то же время 12% респондентов на сборы требуются два часа и ещё 12% — более двух часов.

Почти половина заявили, что ходят на свидания в основном для того, чтобы узнать человека получше, а 27% уже рассчитывают на серьёзные отношения со своими визави. Однако 25% делают это ради развлечения.

Получали значимые для себя подарки на свиданиях 29% опрошенных: 18% из них до сих пор бережно хранят эти вещи, а 11% потеряли или случайно сломали их. Не получали подарки 71% опрошенных — им запомнились сами свидания.

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка: «Опрос показал, что на свидания ходят люди всех возрастов: двум третям респондентов — от 31 до 50 лет, ещё 18% — больше 50. Здорово, что люди верят в любовь в любом возрасте, и хотя уберечь себя от неудачного опыта в этом деле невозможно, можно застраховать всё остальное.

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