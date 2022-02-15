Пока вы в маске: кто лишится работы из-за пандемии

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Какие профессии и сферы занятости могут исчезнуть из-за пандемии

Пандемия повысила роль медицины. На ее бесперебойную работу и развитие во всем мире стали тратиться колоссальные деньги - как бюджетные, так и частные. Разработка вакцин дала толчок для инновационных прорывов в биотехнологии и генной инженерии. А потребность в изоляции и социальном дистанцировании спровоцировала внедрение онлайн-технологий, в том числе в таких областях, как дистанционное медицинское обслуживание или удаленная психологическая помощь, биометрия (в частности, бесконтактная). Появилось дистанционное образование, работа из дома, онлайн-фитнес, онлайн-услуги. С одной стороны, вроде и удобно, но, с другой, если и дальше так дело пойдет, то можно вообще обойтись без работников. Лекции будут читать голосовые помощники, тренировки в спортзалах проводить роботы. Они ж и больных проконсультируют в поликлиниках.

Названа судьба человечества после пандемии COVID-19

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что после окончания пандемии COVID-19 человечество получит коморбидную нацию людей, которые будут иметь сразу несколько хронических заболеваний. Так, например, люди будут страдать от поражения центральной нервной, сосудистой и сердечно-сосудистой систем, отметил эксперт. По его мнению, должна быть разработана новый специализированный подход к реабилитации пациентов. Об этом сообщает URA.RU. "Это и поражения центральной нервной системы, сосудистой и сердечно-сосудистой, нарушения со стороны иммунной системы, а также системные и аутоиммунные заболевания", — поделился Токарев.

В Москве приступили к клиническим испытаниям назальной вакцины компании "Генериум"

Клинические исследования назальной вакцины от коронавируса, которая разработана компанией "Генериум", начались в Москве. Об этом сообщается на портале mos.ru. Планируется, что в данных исследованиях поучаствуют более 600 человек. "Эта вакцина идентична по составу действующих веществ "Спутнику V", предназначенному для внутримышечного введения. Ранее на базе наших поликлиник стартовало исследование назальной вакцины НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи", - уточнила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Специалисты начнут изучать безопасность и эффективность назальной вакцины от коронавирусной инфекции. Участникам, поделенным на две группы, сделают внутримышечную инъекцию и проведут впрыскивание препарата в нос.

В РАН объяснили причины «скачков» заболеваемости коронавирусом в России

Скачки заболеваемости коронавирусом в России зависят от дня недели. Об этом рассказал радио Sputnik академик РАН, доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский. Он объяснил, что в субботу и воскресенье проводится меньше обследований, а результаты тестирований, проведенных в понедельник и вторник, обычно приходят в середине недели. В результате возникает технический рост заболевших, отметил эксперт. Кроме того, всплески заболеваемости могут быть связаны с тем, что вирусу необходимо время, чтобы начать распространяться в том или ином регионе.

Ученые Дании обнаружили заразный подвид "Стелс-Омикрона"