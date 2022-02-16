В России госпитализировали 19 573 пациента с коронавирусом

За минувшие сутки в России госпитализировали 19 573 пациента, заболевшего COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в среду, 16 февраля.

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Днем ранее, 15 февраля, число госпитализаций составило 21 833.

За прошедшие сутки полностью выздоровели 172 468 человек, это на 25,1 процента больше, чем накануне, пояснили в оперштабе.

Число летальных исходов за сутки составило 748. Кроме того, за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 179 284 человека.