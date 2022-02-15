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38 минут назад

В  Санкт-Петербурге смягчили коронавирусные ограничения в общественных местах

Lenta.ruиещё 1

Власти Санкт-Петербурга объявили о смягчении коронавирусных ограничений в общественных местах с 21 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

В Санкт-Петербурге смягчили коронавирусные ограничения
Фото: ТАССТАСС

Согласно нововведениям, до двух часов ночи продлевается работа ресторанов, кафе, концертных залов, кинотеатров, аквапарков и аттракционов. Теперь, жители Северной столицы и туристы смогут посещать торговые центры, музеи, театры и рестораны по сертификатам о наличии антител к коронавирусу.

Ранее в феврале председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил о преодолении пика пятой волны коронавируса.

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