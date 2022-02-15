В Санкт-Петербурге смягчили коронавирусные ограничения

Власти Санкт-Петербурга объявили о смягчении коронавирусных ограничений в общественных местах с 21 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно нововведениям, до двух часов ночи продлевается работа ресторанов, кафе, концертных залов, кинотеатров, аквапарков и аттракционов. Теперь, жители Северной столицы и туристы смогут посещать торговые центры, музеи, театры и рестораны по сертификатам о наличии антител к коронавирусу.