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40 минут назад

Доктор наук назвал опасное последствие COVID, затрагивающее всех

Ura.Ru

После окончания пандемии COVID-19 человечество получит коморбидную нацию людей, которые будут иметь сразу несколько хронических заболеваний. Такое опасение в беседе с URA.RU высказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Доктор наук назвал опасное последствие COVID, затрагивающее всех
Фото: Валерий Шарифулин/ТАССВалерий Шарифулин/ТАСС

«После окончания пандемии мы получим фактически „коморбидную“ нацию, то есть людей, которые будут иметь сразу же несколько хронических неинфекционных заболеваний. Это и поражения центральной нервной системы, сосудистой и сердечно-сосудистой, нарушения со стороны иммунной системы, а также системные и аутоиммунные заболевания», — перечислил Сергей Токарев.

По словам доктора наук, в дальнейшем системе здравоохранение предстоит разработать научно-обоснованные специализированные подходы к реабилитации.

«Нам предстоит дальше решать целый комплекс проблем, работать не покладая рук в плане восстановления утраченных функций пациентов. Разрабатывать научно-обоснованные специализированные подходы к профильной реабилитации пациентов с различными осложнениями после коронавируса», — подчеркнул Токарев.

В беседе с URA.RU врач-терапевт Андрей Звонков добавил, что последствия COVID-19 могут проявиться лишь через поколения.

«Коронавирус — очень непредсказуемая инфекция и как она сказалась на общем здоровье людей, мы узнаем, наверное, лишь спустя десятилетия, когда дети, родившиеся у перенесших COVID-19, дадут свое наследие. Как показывает эволюция, до 90% генов, которые мы имеем, появились, благодаря различным вирусным инфекциям», — объяснил он.

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