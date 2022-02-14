Доктор наук назвал опасное последствие COVID, затрагивающее всех

«После окончания пандемии мы получим фактически „коморбидную“ нацию, то есть людей, которые будут иметь сразу же несколько хронических неинфекционных заболеваний. Это и поражения центральной нервной системы, сосудистой и сердечно-сосудистой, нарушения со стороны иммунной системы, а также системные и аутоиммунные заболевания», — перечислил Сергей Токарев.