В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 76.58EUR 86.85
Войти в почту
1 час назад

Общественный транспорт Подмосковья отметил День влюбленных

Газета.Ruиещё 1

В Подмосковье в День влюбленных перевозчики общественного транспорта приготовили для пассажиров акции и сюрпризы, сообщает пресс-служба Московской области.

Общественный транспорт Подмосковья отметил День влюбленных
Фото: Пресс-служба администрации МОПресс-служба администрации МО

На Киевском направлении ЦППК запустила для пассажиров «Вагон, соединяющий сердца», в котором можно познакомиться с попутчиками в специальном секретном чате вагона. В чат ведет QR-код, размещенный на стикерах в салоне. «Свидание» в цифровом формате поможет пассажирам сохранять социальную дистанцию, а сердечки в масках, использованные в оформлении вагона, напомнят о необходимости ношения средств индивидуальной защиты.

На маршрутах ЦППК есть станция, название которой напрямую ассоциируется с Днем святого Валентина — станция Валентиновка Ярославского направления в Королеве. Здесь 14 февраля раздают открытки-валентинки с пожеланиями добра и любви — их вручают пассажирам в кассах вместе с билетами.

На информационных табло на 20 станциях Московских центральных диаметров и на станциях Ленинградского направления 14 февраля появились трогательные поздравления пассажиров, адресованные любимым.

Мострансавто организовало на автовокзале в Клину тематическую фотозону для жителей и гостей города. Также сегодня там звучат аудиовалентинки от пассажиров, которые они присылали Мострансавто.

Последние новости
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители