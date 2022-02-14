Общественный транспорт Подмосковья отметил День влюбленных

В Подмосковье в День влюбленных перевозчики общественного транспорта приготовили для пассажиров акции и сюрпризы, сообщает пресс-служба Московской области.

Фото: Пресс-служба администрации МО Пресс-служба администрации МО

На Киевском направлении ЦППК запустила для пассажиров «Вагон, соединяющий сердца», в котором можно познакомиться с попутчиками в специальном секретном чате вагона. В чат ведет QR-код, размещенный на стикерах в салоне. «Свидание» в цифровом формате поможет пассажирам сохранять социальную дистанцию, а сердечки в масках, использованные в оформлении вагона, напомнят о необходимости ношения средств индивидуальной защиты.

На маршрутах ЦППК есть станция, название которой напрямую ассоциируется с Днем святого Валентина — станция Валентиновка Ярославского направления в Королеве. Здесь 14 февраля раздают открытки-валентинки с пожеланиями добра и любви — их вручают пассажирам в кассах вместе с билетами.

На информационных табло на 20 станциях Московских центральных диаметров и на станциях Ленинградского направления 14 февраля появились трогательные поздравления пассажиров, адресованные любимым.

Мострансавто организовало на автовокзале в Клину тематическую фотозону для жителей и гостей города. Также сегодня там звучат аудиовалентинки от пассажиров, которые они присылали Мострансавто.