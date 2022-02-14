В городе Щелково прошел праздник корги-спасателей. Видео

Десятки корги из спасательного отряда МЧС России стали главными гостями праздника в подмосковном городе Щелково в воскресенье.

На видео пушистые блюстители закона демонстрируют свои торжественные наряды, тренируются на полосе препятствий и участвуют в церемонии вручения наград.

По словам зампредседателя КЧС Щелково и директора Центра гражданской защиты Леонида Киселева, на мероприятии также собрались "неравнодушные" люди, которые активно рассказывают о важности работы спасателей.