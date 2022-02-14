В Москве появились баннеры в поддержку фигуристки Валиевой. Видео

Баннеры в поддержку 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой появились на улицах Москвы на фоне сообщений о якобы положительном допинг-тестировании спортсменки.

На кадрах, снятых в понедельник, можно увидеть информационные сообщения с фотографией Валиевой и подписью "Камила, мы с тобой".

Камила Валиева была временно отстранена от участия в Олимпиаде после обвинения в употреблении допинга. В Международном агентстве допинг-тестирования (ITA) заявили, что взятая 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию проба спортсменки дала положительный результат на триметазидин.