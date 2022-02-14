Вирусолог заявил, что РФ достигла пика пятой волны коронавируса

В России наступил пик пятой волны коронавируса, связанный с приходом штамма омикрон. Об этом свидетельствует уровень заболеваемости и госпитализации, заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

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«Я думаю, что мы находимся на пике этой волны, и через некоторое время она пойдет вниз», - сказал он.

По его словам, это не только эпидемиологическая, но и биологическая закономерность.

Альтштейн пояснил, что когда вирусы размножаются так обильно, как сейчас, и заражают сотни тысяч людей, каждый цикл размножения вируса сопровождается мутацией.

«Мутации портят вирусный геном. В результате вирус становится не таким жизнеспособным, активность его постепенно снижается», — добавил вирусолог.

Он считает, что несмотря на такой прогноз, жителям России не следует расслабляться раньше времени.