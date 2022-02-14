В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 76.58EUR 86.85
Войти в почту
47 минут назад

Врач назвал ключевой вопрос о нахождении Жириновского в больнице

Lenta.ru

Ключевой вопрос в истории с госпитализацией лидера ЛДПР Владимира Жириновского, о состоянии которого сейчас очень мало официальной информации, сняли его с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) или нет. Так считает врач-иммунолог Николай Крючков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Врач назвал ключевой вопрос о нахождении Жириновского в больнице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам медика, долгое пребывание на ИВЛ грозит последствиями, так как приводит к полиорганной недостаточности и внутрибольничным инфекциям.

«Если он на ИВЛ долго уже лежит, это, мягко говоря, не очень хорошо. Это нужно, если человек иначе умирает, тут безвыходная ситуация», — поделился Крючков.

Врач рассказал, что пациенты с COVID-19 находятся в больнице разное количество времени, в зависимости от тяжести заболевания. При легком течении граждан обычно госпитализируют на неделю, при средне-тяжелом — на одну-две недели. «Если это тяжелое течение, то по-разному, в зависимости от осложнений, того, есть кислородотерапия или нет. Они по две-три недели лежат, и месяц лежат, если в реанимацию попадают», — рассказал Крючков.

В пресс-службе Минздрава сообщали, что Жириновский был госпитализирован в среду, 2 февраля, из-за осложнений, вызванных омикрон-штаммом. По последней информации ведомства, врачи оценивают его состояние как стабильное и продолжают оказывать политику всю необходимую медицинскую помощь.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители