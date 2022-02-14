Дочери Баталова вернули права на недвижимость

Управление Росреестра по Москве внесло в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) запись о снятии обеспечительных мер и восстановило права собственности дочери актера Алексея Баталова Марии. Об этом говорится на сайте ведомства.

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После смерти народного артиста СССР Алексея Баталова в 2017 году его вдова и дочь остались без наследства. Артистка Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин получили право распоряжаться имуществом семьи Баталовых на основании договора пожизненного содержания с иждивением.

По словам вдовы, эта пара обманным путем получила доверенности на всю недвижимость актера. На имущество в итоге наложили арест, а пару задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В итоге вдова и дочь Баталова добились признания договора недействительным.

В Росреестре уточнили, что запись об аресте собственности была внесена на основании постановления Хамовнического районного суда города Москвы.

«В настоящее время в соответствии с вынесенным решением суда государственная регистрация перехода права общей долевой собственности проведена – права собственности Марии Баталовой восстановлены», - заявил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

По данным Росреестра, Баталовой были возвращены права собственности на один нежилой и два жилых объекта недвижимости.