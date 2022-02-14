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45 минут назад

Котята устроили сражение с вороной во дворе и попали на видео

Александр Кузьмин

Житель Петербурга по имени Александр заснял на видео забавную сцену из животного мира. В ролике мужчина запечатлел игру вороны и двух котят. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Видео опубликовано в сообществе «Птицы СПб и России» в социальной сети «ВКонтакте».

Сперва на пернатого напал один котенок. Он старался проявить всю храбрость, но после каждой шуточной атаки убегал от ворона с высоко поднятым хвостом. Птица отступать не планировала, продолжая вышагивать возле котенка, провоцируя его. Вскоре к этой своеобразной игре в пятнашки подключился и другой котенок.

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