Первые фламинго вернулись на озеро Караколь после зимовки. Видео

Десятки розово-бело-черных фламинго вернулись на озеро Караколь в Мангистауской области Казахстана в воскресенье.
На кадрах стая взмывает в небо, демонстрируя массивные грациозные крылья, а затем чинно шествует по дну озера. Всего прилетело порядка 50 птиц.
Как пояснил в соцсетях блогер, снявший фламинго с беспилотника, видео было записано на минидрон - он тихий и безопасный для животных. По его словам, подобраться к птицам близко невозможно, так как на озере нет инфраструктуры и смотровых площадок.
Мужчина уверен, что Караколь можно было бы превратить "в мекку орнитологии".