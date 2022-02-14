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47 минут назад

Первые фламинго вернулись на озеро Караколь после зимовки. Видео

Александр Кузьмин

Десятки розово-бело-черных фламинго вернулись на озеро Караколь в Мангистауской области Казахстана в воскресенье.

На кадрах стая взмывает в небо, демонстрируя массивные грациозные крылья, а затем чинно шествует по дну озера. Всего прилетело порядка 50 птиц.

Как пояснил в соцсетях блогер, снявший фламинго с беспилотника, видео было записано на минидрон - он тихий и безопасный для животных. По его словам, подобраться к птицам близко невозможно, так как на озере нет инфраструктуры и смотровых площадок.

Мужчина уверен, что Караколь можно было бы превратить "в мекку орнитологии".

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