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44 минуты назад

Владельцев собак предупредили о штрафах до 200 тысяч рублей

Елена Прошина

В феврале в Госдуму внесут законопроект, согласно которому чиновники, которые нарушили закон в сфере обращения с животными, а также граждане, чьи собаки покусали людей, будут обязаны выплатить штраф в размере до 200 тысяч рублей.

Владельцев собак предупредили о штрафах до 200 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, планируется ввести уголовную ответственность в случае, если нападение животного повлекло за собой смерть или тяжкий вред здоровью. Об этом рассказал первый заместитель комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, пишут РИА Новости.

По его словам, чиновники, нарушившие этот закон, будут платить штраф до 200 тысяч рублей в том случае, если у преступления нет уголовного состава — то есть, если нападение собак не привело к жертвам. Предполагается, что новый законопроект внесут на этой неделе.

Кроме того, платить штраф обяжут также владельцев собак, чьи питомцы покусали окружающих.

«Выясняется, что последние истории с укусами связаны с владельческими собаками, у которых есть хозяева и которые не являются бездомными. Если они причинили тяжкий вред здоровью или гибель, то это уголовная статья», — пояснил Бурматов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в парламенте готовят инициативы, которые помогут решить проблему нападения бродячих собак на людей.

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