Народный артист Геннадий Юхтин выписан из больницы

Народный артист России, киноактер Геннадий Юхтин выписался из больницы. Ранее он был госпитализирован с COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Гильдии актеров кино Валерию Гущину.

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«Геннадия Юхтина выписали домой», — сообщила она.

Кроме того, источник в окружении Геннадия Юхтина рассказал агентству, что актера выписали по его просьбе после того, как его состояние стабилизировалось. Собеседник ТАСС пояснил, что врачи пошли навстречу Геннадию Юхтину и его супруге. Отмечается, что состояние здоровья народного артиста России держат на контроле. Если врачи обнаружат какие-либо ухудшения, Геннадий Юхтин тут же будет вновь госпитализирован.

Ранее 89-летнего киноактера доставили в одну из больниц Москвы в тяжелом состоянии. У Юхтина обнаружили вирусную пневмонию, ПЦР-тест на COVID-19 оказался положительным. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. Как пишет агентство, Юхтин впервые начал ощущать симптомы болезни 27 января.