Народный артист Геннадий Юхтин выписан из больницы

Народный артист России, киноактер Геннадий Юхтин выписался из больницы. Ранее он был госпитализирован с COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Гильдии актеров кино Валерию Гущину.
«Геннадия Юхтина выписали домой», — сообщила она.
Кроме того, источник в окружении Геннадия Юхтина рассказал агентству, что актера выписали по его просьбе после того, как его состояние стабилизировалось. Собеседник ТАСС пояснил, что врачи пошли навстречу Геннадию Юхтину и его супруге. Отмечается, что состояние здоровья народного артиста России держат на контроле. Если врачи обнаружат какие-либо ухудшения, Геннадий Юхтин тут же будет вновь госпитализирован.
Ранее 89-летнего киноактера доставили в одну из больниц Москвы в тяжелом состоянии. У Юхтина обнаружили вирусную пневмонию, ПЦР-тест на COVID-19 оказался положительным. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. Как пишет агентство, Юхтин впервые начал ощущать симптомы болезни 27 января.
Народный артист России Геннадий Юхтин сыграл десятки киноролей. Актер запомнился зрителям по работе в картинах «Чужая родня» (1955), «Баллада о солдате» (1959), «Весна на Заречной улице» (1956), «Неуловимые мстители» (1966), «Акваланги на дне» (1966), «Братья Карамазовы» (1969) и др.