Умер российский этно-композитор Борис Базуров

Российский композитор и мультиинструменталист Борис Базуров умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщил в воскресенье музыкальный критик Артем Липатов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Смерть Бориса Базурова - невероятная потеря", - написал он на своей странице в Facebook.

Критик отметил, что Базуров, "стремящийся соревноваться со всем фольклорным миром, был просто уверен в необходимости и бесспорности выпестованного им этно-прогрессива" и положил жизнь за собственное дело.

Что стало причиной смерти, не уточняется.