Жители Киева не спешат покидать Украину

Жители Киева обеспокоены нагнетанием ситуации вокруг выдуманного "вторжения" России на Украину, о котором много пишут в СМИ, а также о возможном закрытии украинского воздушного пространства, однако не спешат пока массово покидать страну. Об этом в воскресенье передает корреспондент ТАСС, пообщавшись с жителями украинской столицы.

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В магазинах и аптеках столицы ажиотажа нет, полки заполнены товарами, при этом покупатели не спешат скупать продукты первой необходимости, как бывает при панических настроениях в обществе. В то же время посетители общаются в очередях, зачитывают друг другу последние новости, задаются вопросами, будет ли якобы "вторжение", о котором слышно из "каждого утюга", интересуется, кто какие действия намерен предпринимать.

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Корреспондент ТАСС, пообщавшись с жителями центральных районов столицы, отмечает, что панике поддаются единицы. Некоторые рассматривают возможность перевезти свои семьи по примеру дипломатов ряда стран в западные области Украины, так как полагают, что там будет спокойнее в любом случае. Кто-то задумывается над тем, чтобы уехать за город на ближайшие несколько дней. "Там дома невысокие, это на случай бомбежки", - отметил один из жителей столицы, представившийся Сергеем Ивановичем.

Есть особенно обеспокоенные граждане среди пожилого населения. Корреспондент ТАСС стал свидетелем разговора двух женщин, во время которого одна из них советовала знакомой "снять все деньги с книжки" и позавидовала тому, что у нее "частный дом с погребом, где можно укрыться".

При этом большинство старается сохранять спокойствие, и переживает преимущественно о курсе доллара, который за последние два дня стремительно вырос, что отражается на ценах в магазинах, и о возможной отмене своих поездок за границу. В сфере столичных туристических услуг наблюдается особенно оживленная дискуссия. Турагенты жалуются в группах социальных сетей на то, что пока больше всех пострадали от нагнетания ситуации в стране, так как клиенты "атакуют их вопросами" о возможной отмене туров и возврате денег.

"Идиоты разгоняют панику, а успокаивать всех нам", - говорится в одной из групп. Представитель крупного туроператора на Украине в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что на многочисленные вопросы клиентов о том, что им делать, отвечает спокойно: "Пока нет официальных данных о закрытии воздушного пространства. Не читайте лживые новости, летите себе спокойно по своим билетам".

Нагнетание ситуации

Ранее в воскресенье депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что, скорее всего, с понедельника авиасообщение над Украиной будет приостановлено. Он добавил, что собственники самолетов, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам входить в воздушное пространство Украины.

В воскресенье украинская авиакомпания SkyUp сообщила, что ее самолет был вынужден сесть в Кишиневе вместо Киева, так как ирландская фирма, владеющая самолетом, заявила о запрете на вхождение в авиационное пространство Украины. Кроме того, голландская авиакомпания KLM приостановила с субботы полеты на Украину, а также прекратила все полеты в воздушном пространстве Украины.

При этом глава Госавиаслужбы страны Александр Бильчук в воскресенье заявил, что украинское воздушное пространство остается открытым. По его словам, в случае изменения ситуации Киев официально уведомит международное сообщество. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также уже заявил, что власти не видят смысла в закрытии воздушного пространства страны.

Первый заместитель председателя Госавиаслужбы Сергей Коршук в эфире канала "Рада" также подтвердил, что ситуация в украинском небе абсолютно управляемая, рейсы выполняются без ограничений. По его словам, Украина не планирует закрывать воздушное пространство и никакого повода для ограничений или закрытия неба над Украиной нет.