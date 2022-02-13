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39 минут назад

Россияне вспомнили о ценах на семечки в СССР

Мослента

Фото продажи семечек на московском рынке натолкнуло россиян на воспоминания. Снимок опубликовали в Facebook-группе «Москва Моя».

Россияне вспомнили о ценах на семечки в СССР
Фото: ТАССТАСС

Автор топика вспомнила, что в СССР семечки при продаже просеивали через сито и предположила, что таким образом они становились чище. «20 копеек (после денежной реформы) стакан — можно в газетный кулек, а можно прямо в карман», — рассказала о их стоимости женщина.

«В 1960 году (до денежной реформы) стакан больших семок стоил 10 рублей, стопочка — 5 рублей. На юге страны даже дешевле», — отметил один из юзеров. Другой пользователь вспомнил, что на Зацепском рынке в 1961 году стакан черных семечек можно было приобрести за 7-10 копеек, а белых — за 15. При этом мужчина отметил, что никогда не видел, чтобы их просеивали через сито.

Вопрос просеивания семечек также заинтересовал юзеров. «Просеивали через сито, чтобы мусор падал вниз, а семечки оставались в сите», — отметил один из пользователей. Кто-то предположил, что это делалось для того, чтобы откалибровать семена по размеру.

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