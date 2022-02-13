Напавший на чеченку депутат получил угрозы «отрезать голову»

Глава совета депутатов Мещанского района Москвы от «Единой России» Александр Закускин съехал из собственной квартиры из-за того, что ему угрожали «отрезать голову». Угрозы начались после конфликта чиновника с пенсионеркой – уроженкой Чечни, торговавшей у мечети. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Накануне омбудсмен Чечни Мансур Солтаев обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой принять меры в отношении Закускина.

Омбудсмен рассказал, что Закускин накричал на 69-летнюю уроженку Чеченской Республики Салиму Юсупхаджиеву, брызнул ей в лицо перцовым баллончиком и угрожал депортировать. Поводом стало то, что пенсионерка нелегально торговала колбасой у мечети.

После инцидента Александру Закускину позвонил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов и резко раскритиковал его, заявив, что таким чиновникам не место в «Единой России». Закускин пообещал извиниться перед женщиной и признал, что «переборщил».