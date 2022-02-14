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35 минут назад

Актер Геннадий Юхтин выписан из больницы

Газета.Ruиещё 1

Народный артист России Геннадий Юхтин выписан из больницы, куда на прошлой неделе попал с пневмонией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Гильдии актеров Валерию Гущину.

Народный артист Геннадий Юхтин выписан из больницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник в окружении актера уточнил, что состояние артиста стабилизировалась, Юхтин сам попросил о выписке, супруга поддержала его решение.

"Состояние здоровья актера держат на контроле, в случае каких-либо ухудшений он тут же будет вновь госпитализирован", - уточнил источник.

7 февраля 89-летнего Юхтина госпитализировали в тяжелом состоянии. У актера диагностировали вирусную пневмонию, ПЦР-тест на коронавирус оказался положительным.

По словам источника РИА "Новости", врачи оценивали состояние актера как тяжелое. Впервые симптомы болезни Юхтин начал ощущать 27 января.

Ранее сообщалось, что у актрисы Зинаиды Кириенко после госпитализации с коронавирусом диагностировали рак поджелудочной железы.

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