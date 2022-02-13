В ЛДПР сообщили о фейках про смерть Жириновского

Центральный аппарат ЛДПР разослал членам партии заявление о том, что слухи о смерти лидера партии Владимира Жириновского является ложью и дезинформацией. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU со ссылкой на документ.

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«Злоумышленники звонят членам партии, представляясь сотрудниками центрального аппарата ЛДПР, и говорят, что Владимир Жириновский умер. Официально заявляем — это ложь!» — сказано в нем.

По данным ЛДПР, сейчас наблюдается рост числа мошенников, которые распространяют фейковые сообщения о смерти Жириновского. Цель - «дискредитировать партию в лице общественности». В ЛДПР призвали фиксировать звонки для будущего уголовного дела.

Кроме того, последовало и официальное сообщение ЛДПР. Оно опубликовано на сайте партии:

«В последние дни все обсуждают здоровье Владимира Жириновского. Однако информация «источников» по этому поводу значительно преувеличена, ориентирована на сенсационный эффект».

В партии отмечают, что Жириновский «ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону».

«Скоро он вернется к полноценной, активной работе», - утверждают в ЛДПР.

Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом 2 февраля. После этого в интернете несколько раз появлялась противоречивая информация о состоянии его здоровья. Некоторые СМИ писали, что у Жириновского якобы «поражены легкие на 50 и 70%» , а врачи говорят о «стабильно тяжелом» состоянии. Однако позднее эти данные опровергали соратники и близкие политика.